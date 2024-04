TEMPO RUIM

Buraco na Avenida Octávio Mangabeira deixa trânsito lento na região de Patamares

As fortes chuvas que atingem a capital baiana nesta segunda-feira (8) continua causando estragos. Em um trecho da Avenida Octávio Mangabeira, no sentido Itapuã, o solo cedeu, formando um buraco, no início da noite desta segunda-feira (8).