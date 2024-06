MUDANÇAS

Trânsito continua interditado na Octávio Mangabeira devido a buraco

O trânsito continua interditado na Avenida Octávio Mangabeira na manhã desta terça-feira (25) devido a um buraco que se abriu na pista . A via está interditada na altura da antiga sede de praia do Esporte Clube Bahia.

Segundo a Transalvador, o fluxo é desviado nas proximidades do Posto BR e do Colégio Imeja. A opção para o condutor é seguir para a Rua Simon Bolívar, Rua Prof. Manoel Ribeiro, Av. Tancredo Neves, Av. Paralela, acessando a Av. Pinto de Aguiar, para retomar a Av. Otavio Mangabeira no sentido Itapuã.