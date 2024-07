ATENÇÃO

Trânsito sofre alterações em Salvador neste domingo (21); confira onde

Bairros Pituba, Patamares e Barra serão afetados

Publicado em 21 de julho de 2024 às 08:40

Alguns trechos de Salvador vão sofrer alterações no tráfego neste domingo (21) devido a eventos especiais que acontecem na capital. Serão afetados os bairros Pituba, Patamares, Barra, Santo Antônio Além do Carmo, Fazenda Grande I, Tancredo Neves e no entorno da Arena Fonte Nova. O objetivo das mudanças é viabilizar a realização de festas públicas, procissão e caminhada em vias públicas.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) prestará apoio para a segurança viária e organização do fluxo de veículos nas imediações do evento. O acesso dos moradores à via bloqueada será permitido mediante comprovação de endereço.

Confira:

Pedal Maio Laranja – Em virtude da realização do evento, neste domingo (19), haverá algumas modificações no tráfego de veículos, entre os bairros Pituba e Patamares. Das 17h do dia 18/05 às 12h do dia 19/05, ocorrerá a reserva de vagas para o estacionamento de veículos a serviço do evento, no Jardim dos Namorados (no trecho da Alameda Claudio Leal Borges entre o Anfiteatro Jardim dos Namorados e o Chunukiá Bet Chabad Salvador).

Já a partir das 08h30, o trânsito será interditado progressivamente, na Av. Octávio Mangabeira (saída do Jardim dos Namorados), Via Célia Fontenelle, Av. Octávio Mangabeira (retorno em frente ao Condomínio Veredas do Atlântico), Rua Carimbamba, Av. Octávio Mangabeira, Av. Manoel Dias da Silva (retorno Posto de Combustíveis ShelL) e a Av. Octávio Mangabeira (chegada no Jardim dos Namorados).

2ª Caminhada Maio Roxo – Por conta da Caminhada, no domingo (19), o fluxo viário terá algumas modificações no bairro Barra. Ocorrerá a interdição progressiva do trânsito, a partir das 07h30, na Av. Oceânica (entre o Morro do Cristo da Barra – saída e o Largo do Farol da Barra – chegada).

Mega Evento do Grau Salvador – Em razão do evento, que acontece neste domingo (19), o trânsito no entorno da Arena Fonte Nova sofrerá alterações. Das 08h às 17h30, haverá a instalação de duas Barreiras Fixas e uma Barreira Móvel. No mesmo horário, ocorrerá a interdição total do tráfego de veículos, na Av. Presidente Costa e Silva (parte baixa do estádio em frente à Loja Esquadrão).

Os veículos oriundos da Av. Joana Angélica, com destino ao Dique do Tororó, terão como opção de tráfego a Av. Presidente Castelo Branco / Vale de Nazaré, Av. Mário Leal Ferreira (Av. Bonocô), Av. Gal Graça Lessa (Vale do Ogunjá), Av. Vasco da Gama e Rótula dos Barris.

Bando da Anunciação e Desfile da Corte do Imperador – Para a realização do Bando, neste domingo (19), o tráfego de veículos no bairro Santo Antônio Além do Carmo terá algumas modificações. O trânsito será interditado progressivamente, a partir das 09h30, durante a realização do ‘Desfile da Corte do Imperador’, na faixa à direita, da Rua Direita de Santo Antônio (saída Igreja Nossa Senhora da Conceição do Boqueirão) e do Largo de Santo Antônio Além do Carmo (chegada na Igreja de Santo Antônio Além do Carmo).

Arrastão do Povo de Axé – Devido ao arrastão, no domingo (19), o trânsito no bairro Fazenda Grande I será alterado. Haverá a interdição progressiva do fluxo de veículos, a partir das 12h, em uma faixa, da Av. Assis Valente (saída da Pedra de Xangô) e da Av. Engenheiro Raymundo Carlos Nery (chegada Campo da Pronaíca).