CRIME NA PORTA DE CASA

'Traumatizada', diz blogueira sequestrada em Salvador; suspeito foi preso

Nos stories do Instagram, ela disse que está traumatizada. "Eu tô bem fisicamente, psicologicamente eu tô abalada, tô traumatizada. A gente vê as coisas acontecendo com as outras pessoas, mas não imagina que vai acontecer com a gente", desabafou.