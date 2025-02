TRÂNSITO

Trecho da Avenida ACM é interditado por suspeita de vazamento de gás

Via marginal em frente à Igreja Universal foi isolada pelo Corpo de Bombeiros

Wendel de Novais

Publicado em 6 de fevereiro de 2025 às 06:43

Via marginal foi isolada para inspeção Crédito: Reprodução/Maps

O trecho da via marginal que está localizado em frente à Igreja Universal e dá acesso à Avenida ACM está parcialmente interditado na manhã desta quinta-feira (6). De acordo com a Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás), a área foi isolada por uma suspeita de vazamento de gás natural. O isolamento se dá para uma ação de inspeção no local em parceria com agentes da Bahiagás. >

Em nota, a Bahiagás, que interditou a área com o apoio do Corpo de Bombeiros, explicou como a suspeita surgiu. “Após a realização de monitoramento técnico rotineiro, a Bahiagás identificou a presença de gás natural na Avenida Antônio Carlos Magalhães, nas imediações do número 4197, e, em parceria com o Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), prontamente tomou as medidas de segurança cabíveis”, informou. >