Tremor de terra é registrado me Jaguarari, no centro-norte baiano

As estações sismográficas operadas pelo Laboratório Sismológico da UFRN registraram, na manhã desta terça-feira (19), um tremor de terra na região do município de Jaguarari, no centro-norte da Bahia.



A magnitude preliminar do evento foi calculada em 1.8 mR. Até o momento desta publicação, não há informações se o tremor foi sentido pela população.



A última atividade sísmica divulgada pelo LabSis/UFRN no estado foi na região de Jacobina, na segunda (18). O tremor foi registrado às 05h51 UTC, com magnitude calculada em 1.6 mR.