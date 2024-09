SAIBA QUAIS

Três cidades baianas estão entre as 50 mais frias do Brasil

Registro é das últimas 24h

Esther Morais

Publicado em 12 de setembro de 2024 às 06:58

Vitória da Conquista recebeu a melhor nota entre as cidades da Bahia Crédito: Reprodução/Prefeitura Vitória da Conquista

Três municípios baianos estão no ranking dos 50 com as menores temperaturas do Brasil, com base nos registros das últimas 24h. São eles: Lençóis (na 16ª posição), Piatã (44ª), ambos no centro sul, e Vitória da Conquista (22ª), no sudoeste do estado.

Na quarta-feira (11), as cidades registraram 11.3°C, 13.5°C e 11.7°C, respectivamente. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A menor temperatura registrada no país, ontem, foi em São José dos Ausentes (RS), com 4.6°C. Em seguida, aparecem Monte Verde (MG), com 7.7°C, Caldas (MG) teve 7.8°C e General Carneiro (PR), 8°C.

Alerta de vendaval para 200 cidades na Bahia

O Inmet ainda emitiu um alerta amarelo de vendaval para mais de 200 cidades baianas. O aviso é de perigo potencial e prevê uma variação de vento entre 40 km/h e 60 km/h - um vento fraco tem velocidade inferior a 15 km/h, conforme a escala de Beaufort.

O aviso começou na quarta (11) e termina nesta quinta-feira (12). Há baixo risco de queda de galhos de árvores. Na Bahia, a condição atinge as seguintes zonas: Centro Sul, Vale São-Franciscano, Nordeste, Centro Norte, Extremo Oeste e Região Metropolitana de Salvador (RMS). Os estados do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Sergipe também serão atingidos.

Algumas das cidades baianas afetadas são: Feira de Santana, Barra da Estiva, Bom Jesus da Lapa, Conceição do Jacuípe, Irará, Irecê, Riachão do Jacuípe, Morro do Chapéu, Juazeiro e Lençóis.