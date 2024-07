SUDOESTE

Três pessoas morrem após carro colidir contra caminhão e carreta em Vitória da Conquista

Todos os ocupantes do veículo de passeio morreram no local

Três pessoas morreram em um acidente de trânsito em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, na madrugada deste domingo (30). A colisão envolveu duas carretas e um veículo de passeio, onde viajavam as vítimas fatais.

Informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontam que o acidente ocorreu no quilômetro 851 da BR-116. O carro de passeio, um Siena, colidiu com a lateral de um caminhão. Na sequência, o veículo colidiu com uma carreta que seguia logo após. Os três ocupantes do Siena morreram no local.