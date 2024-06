TRÂNSITO INTERROMPIDO

Acidente entre carro e caminhão interdita trecho da BR-324

Um acidente entre um caminhão e um carro interditou um trecho da BR-324 no início da manhã deste sábado. O acidente aconteceu no Km 486, entre os municípios de Feira de Santana e Tanquinho, por volta das 6h. O trânsito foi interrompido e ainda não há previsão de liberação da via.

Não houve vítimas no impacto, porém o condutor do carro apresentava sinais de embriaguez e foi conduzido a delegacia de Polícia Civil (PC) de Feira de Santana. Para a remoção do produto derramado, a PRF acionou o Corpo de Bombeiros (CBM-BA) e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).