ACIDENTE

Caminhão e carro de passeio colidem em Fazenda Grande do Retiro

Um acidente de trânsito deixou um carro parcialmente destruído na rua Jaqueira do Carneiro, no bairro Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, na manhã desta terça-feira (25). Não houve registro de feridos.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a via foi liberada imediatamente após chegada do órgão no local do acidente. A colisão foi registrada às 7h30.