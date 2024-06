APÓS SHOW

Carreta de cantor sertanejo perde o controle e causa acidente na Bahia

A carreta de equipamentos do cantor Léo Magalhães se envolveu em um acidente na madrugada desta terça-feira (25), na BA-148. O veículo perdeu o controle e saiu da pista, entre as cidades de Livramento de Nossa Senhora e Rio de Contas, no centro sul da Bahia.