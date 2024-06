EMBRIAGUEZ

Acidente com BMW mata criança de 4 anos no interior de SP

Motorista do carro de luxo foi preso em flagrante

Estadão

Publicado em 25 de junho de 2024 às 12:20

Um acidente de trânsito envolvendo uma BMW e um Gol terminou com a morte de uma criança de 4 anos em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, na noite do domingo, 23. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o motorista do carro de luxo, de 36 anos, apresentava sinais de embriaguez e foi preso em flagrante. Outras quatro pessoas que estavam no Gol ficaram feridas.

O acidente aconteceu na Rodovia Capitão Bardoíno, no bairro Parque dos Estados. Não se sabe ainda se a BMW estava em alta velocidade no momento da batida. Primeiros a chegar ao local, guardas-civis metropolitanos notaram sinais de embriaguez no motorista do carro de luxo e o detiveram até a chegada da Polícia Militar.

O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro e não quis fornecer seus dados de identificação à polícia, informou a SSP.

Ele foi detido por "lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, homicídio culposo na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante, desobediência e recusa de dados sobre própria identidade". O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Bragança Paulista.