OESTE DA BAHIA

Estudante de engenharia morre em acidente com BMW no centro de Barreiras

Uma jovem de 19 anos morreu em um acidente na madrugada deste sábado (6) no centro de Barreiras, no Oeste da Bahia. Maria Eduarda Porto Silva estava no veículo, uma BMW, que se chocou contra um poste na Avenida Antônio Carlos Magalhães.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o motorista perde o controle do veículo, avança sobre a calçada e bate violentamente contra um poste às 4h18. Ele desce do veículo e tenta chamar atenção de outros motoristas que passavam pela avenida. As imagens mostram que outro homem, que está no banco do carona, tenta sair das ferragens.