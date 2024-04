AUTOS

Grupo baiano é reconhecido pela BMW como seu melhor representante no Brasil

Há poucos dias o New Chase também foi premiado pela Toyota

Antônio Meira Jr.

Publicado em 5 de abril de 2024 às 14:45

A concessionária da BMW em Salvador foi reformada recentemente Crédito: Antônio Meira Jr.

Para ter a concessão de uma marca automotiva um grupo empresarial precisa passar por diversos processos. É uma disputa complexa, que envolve desde a reputação até a solidez financeira.



Para além disso, ano a ano, o fabricante avalia o desempenho dos seus concessionários. E um grupo baiano, o New Chase, tem se destacado. Em um evento realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos, a empresa foi premiada pela BMW, companhia que mais comercializa veículos de luxo no mundo, pelo seu programa de avaliação, o Dealer Excellence.

Além de ser escolhido como melhor representante do fabricante alemão no Brasil, as concessionárias Haus foram as mais bem qualificadas entre todas da BMW no país. A primeira posição ficou com a Haus de Maceió, seguida pela de Fortaleza e, em terceiro lugar, a de Salvador.

Para Gercino Coelho Filho, CEO do Grupo New Chase, esse resultado mostra que sua empresa está alinhada com a filosofia de cada marca. No caso, da BMW, a performance das concessionárias é mensurada por diversos indicadores. Entre eles estão a satisfação dos clientes em vendas e pós-vendas, padrões de instalações, desempenho de vendas em modelos da linha M e eletrificados. Recentemente, a companhia baiana foi escolhida para representar a BMW em outros dois estados: Sergipe e Tocantins.

REFERÊNCIA NA TOYOTA

A Toyota, marca que mais vende carros no planeta, tem mais de 200 representantes e foi também o Grupo New Chase que conquistou as quatro primeiras posições no Programa Dealer Evaluation.