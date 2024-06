AMÉLIA RODRIGUES

Acidente com quatro veículos interdita trecho da BR-324; helicóptero dos Bombeiros foi acionado

Um acidente no Km 546 Leste da BR-324 interditou parte da rodovia, na manhã desta terça-feira (25). O acidente envolveu quatro veículos e aconteceu na altura da cidade de Amélia Rodrigues.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o helicóptero do Corpo de Bombeiro pousou para verificar a necessidade de apoio. Ainda de acordo com a PRF, o acidente aconteceu por volta das 6h30 e a pista foi liberada por volta das 8h30. Não há informações sobre vítimas.