SANTO AMARO

Dois homens são mortos e mulher é ferida em festa paredão na Bahia

Dois homens morreram e uma mulher ficou ferida durante uma festa do tipo paredão, realizada na cidade de Santo Amaro, no Recôncavo da Bahia, na noite de segunda-feira (24).

Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas foram atingidas por disparo de arma de fogo na Avenida Rui Barbosa, bairro Bonfim, onde o evento era realizado.

De acordo com a Polícia Civil, um grupo de homens chegou ao local atirando contra as vítimas. A autoria e motivação são apuradas e o crime é investigado pela Delegacia Territorial de Santo Amaro. Foram expedidas as guias de perícia e de remoção para que o Departamento de Polícia Técnica fosse acionado.