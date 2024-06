SEGURANÇA PÚBLICA

Por que o fuzil é uma arma tão procurada por criminosos?

Na Bahia, 33 armas do tipo foram apreendidas apenas nos primeiros cinco meses deste ano

Raquel Brito

Publicado em 25 de junho de 2024 às 07:45

O avanço do crime organizado na Bahia tem feito com que fuzis sejam um item comum nas ruas e vielas do estado. Segundo especialistas, esse aumento é causado pelas alianças formadas entre as facções locais e as de cunho nacional, que facilitam o acesso desses grupos a armas mais potentes.

O fuzil se tornou uma arma visada pelos criminosos devido à capacidade de fogo, consideravelmente superior à das pistolas ou revólveres. Esse é um dos pontos que fazem com que essa seja uma arma de guerra, assim como o poder de letalidade e o alcance útil do disparo.

Fuzil apreendido em maio de 2024 Crédito: Divulgação PM

Um tiro de fuzil AK-47, bastante usado pelo tráfico, por exemplo, pode ferir ou matar alguém a 800 metros de distância, afirma o especialista em segurança pública, coordenador do curso de Direito da Estácio e coronel reformado da Polícia Militar da Bahia, Antônio Jorge Melo. Apesar das condições climáticas e do ângulo do disparo, o projétil é capaz de percorrer 1,5 km.

“Um projétil de armamento desse tipo é capaz de perfurar blindagens de carros-fortes”, explica o especialista.

Na madrugada do dia 5 de maio, um fuzil 556 foi apreendido no bairro de Vila Verde, em Salvador. Com um exemplar dessa arma, é possível atingir um alvo a até 300 metros de distância. Com capacidade para 30 tiros, o modelo semiautomático vem sendo empregado por forças militares ao redor do mundo, diz Melo.

Por conta dessas características, o fuzil não é um armamento utilizado no policiamento normal, uma vez que tem um alcance bem maior do que as necessidades operacionais das missões policiais comuns. Entretanto, segundo o especialista, com o fortalecimento das organizações criminosas na Bahia, a arma passa a ser adotada como um modo de fazer frente à nova configuração desses grupos.

Procurada para responder sobre a questão, a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA) afirmou que cabe às polícias Civil e Militar a decisão de passar esse tipo de informação. Ambas foram procuradas e, enquanto a Polícia Civil declarou que esse é um dado estratégico e, por isso, não tem acesso, a Polícia Militar sugeriu contato com a assessoria da SSP.