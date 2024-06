ITUBERÁ

Buscas por elefante-marinho visto na Bahia são encerradas, mas animal não é resgatado

O elefante-marinho-do-sul visualizado no sul da Bahia, infelizmente, não foi resgatado. O animal foi visto pela primeira vez no dia 11 de junho, no rio Santarém, município de Ituberá. No dia seguinte, ele foi avistado no Rio Sirinhaém, na mesma região.