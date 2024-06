270 ANOS

Missa especial vai celebrar o aniversário da Igreja do Bonfim; veja a programação

Celebração será presidida pelo Cardeal Dom Sergio da Rocha

Da Redação

Publicado em 25 de junho de 2024 às 07:30

Missa vai celebrar os 270 anos de inauguração do templo religioso Crédito: Nara Gentil/CORREIO

A inauguração da Basílica do Senhor do Bonfim, em Salvador, completou 270 anos na segunda-feira (24), mas a celebração de aniversário do templo religioso acontecerá no dia 7 de julho (domingo). Uma missa especial será presidida pelo Cardeal Dom Sergio da Rocha, às 7h30. Na ocasião, membros da Devoção do Senhor Bom do Bonfim receberão comendas e homenagens.

Em 24 de junho de 1754, uma procissão que levou as imagens do Senhor do Bonfim e de Nossa Senhora da Guia até o templo marcou a inauguração da igreja. Elas vieram de Portugal e ficaram guardadas na Igreja da Penha, na Ribeira, até que as obras internas do templo fossem finalizadas. Sua construção levou nove anos e foi resultado de uma promessa feita pelo capitão português Theodósio Rodrigues de Faria.

Ele prometeu que se sobrevivesse a uma tempestade no mar, ergueria um templo de devoção ao Senhor do Bonfim. Com a graça atendida, Theodósio angariou fundos para a construção da igreja, que foi elevada à condição de basílica em 1927, pelo Papa Pio XI.