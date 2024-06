Elefante marinho é encontrado em rio na Bahia

Um elefante-marinho-do-sul foi encontrado no rio Santarém, no município de Ituberá, no Baixo Sul da Bahia. O animal foi visto pela primeira vez na terça-feira (11), após entrar em um braço do rio. Na quarta-feira (12), o mesmo animal foi avistado no Rio Sirinhaém, localizado na mesma região.

Uma equipe do Instituto Mamíferos Aquáticos da Bahia está à caminho do local para realizar o resgate do animal, que é nativo de ilhas ou costas continentais remotas. De acordo com a médica veterinária Joana Ikeda, que vai participar do resgate, graças a uma postagem nas redes sociais do Instituto diversos vídeos foram encaminhados mostrando a localização do mamífero.