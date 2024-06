ITUBERÁ

Após quase uma semana, equipes ainda tentam resgatar elefante-marinho na Bahia

O mamífero aquático está no Baixo Sul do estado

O elefante-marinho-do-sul encontrado no rio Santarém, no município de Ituberá, no Baixo Sul da Bahia, ainda não foi resgatado. O animal foi visto pela primeira vez na terça-feira (11), após entrar em um braço do rio.