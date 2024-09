TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Três pessoas são baleadas em bingo beneficente no interior da Bahia

Homem encapuzado atirou e fugiu do local no último domingo (1°)

Três pessoas foram baleadas em um bingo beneficente realizado para ajudar um jovem com câncer em Conceição do Coité, no interior da Bahia, na noite do último domingo (1°).