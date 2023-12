Três são suspeitos são presos com drogas após troca de tiros em Fazenda Coutos

Três homens foram presos com cocaína e maconha na tarde desta sexta-feira (1), na localidade de Madeirite, no bairro de Fazenda Coutos, em Salvador.



Equipes da 19ª Companhia (CIPM) faziam rondas no bairro quando encontraram homens armados. Os suspeitos começaram a atirar contra os policiais e houve revide, dando início a uma troca de tiros.



Depois do tiroteio, os PMs alcançaram três dos suspeitos, que foram presos. Com eles foram apreendidos 88 pinos de cocaína e 112 porções de maconha.