BAHIA

Tribunal de Justiça nomeia mais 57 aprovados em concurso público

Foram nomeados 23 oficiais de Justiça e 34 analistas e técnicos

Nesta segunda-feira (17), mais 57 candidatos aprovados no concurso público realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) foram nomeados, sendo 23 oficiais de Justiça e 34 analistas e técnicos. Desde fevereiro de 2024 até a última quinta-feira (13), já foram nomeados 491 candidatos aprovados nesse concurso.>

As nomeações foram publicadas no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) desta segunda (17). Os nomeados participaram do concurso público em julho de 2023, para provimento de 277 vagas, sendo 61 para a Comarca de Salvador e 216 para 130 comarcas no interior. >