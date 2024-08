CRIME

Trio é preso por sequestro e cárcere contra jovem autista em São Francisco do Conde

A Polícia Civil da Bahia (PC) prendeu, em flagrante, dois homens e uma mulher pelos crimes de sequestro e cárcere privado no distrito de Caípe, em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O trio foi localizado em um imóvel onde mantinham em cativeiro uma jovem de 19 anos, que, segundo sua mãe, tem o Transtorno do Espectro Autista. A vítima teria sofrido violência sexual no local.

O caso foi registrado por policiais da 21ª Delegacia Territorial (DT), que atua no município. "De acordo com as investigações, a vítima saiu de casa para conhecer um homem, mas foi deixada dentro do imóvel durante três dias. Ela, então, conseguiu enviar a uma pessoa de confiança fotos de onde estava", explica, através de nota, a polícia.