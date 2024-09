CRIME

Trio suspeito de matar comerciante rival é preso na Bahia

Três pessoas foram presas na manhã desta terça-feira (10), pelo homicídio qualificado de Agnelo Vilela Oliveira, conhecido como Agno. O trio foi detido no município de Santo Estêvão, no centro norte da Bahia, mesmo local em que foi registrado o crime. Outras três pessoas, entre elas dois policiais civis, foram acusadas por extorsão mediante sequestro contra a mesma vítima praticado quase dois meses antes.

Segundo as investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público da Bahia (MPBA), os seis integram organização criminosa, cujo objetivo é dominar o mercado, eliminando a concorrência no comércio de água e de gás de cozinha (GLP) na região. Os policiais foram afastados das funções pela Justiça a pedido do MPBA. As denúncias tramitam sob sigilo.