Tripulantes são resgatados após veleiro naufragar na costa de Ilhéus

A Delegacia da Capitania dos Portos em Ilhéus iniciou a coordenação das ações . Crédito: Divulgação/MB

Um veleiro, identificado como "XEF", naufrago, na início da manhã desta quarta-feira (21), no costa leste de Ilhéus, no sul da Bahia, com três tripulantes a bordo, todos homens.



Em nota, a Marinha do Brasil informou que a Delegacia da Capitania dos Portos em Ilhéus (DelIlheus) iniciou a coordenação das ações e o Salvamar Leste, serviço operado pelo Comando do 2º Distrito Naval, começou a Operação de Busca e Salvamento (SAR), com o envio da Corveta “Caboclo” para ajudar nas buscas.

Adicionalmente, a Marinha divulgou um Aviso aos Navegantes e realizou chamadas pela Rede Nacional de Estações Costeiras (RNEC), com o objetivo de dar ampla divulgação do fato e solicitar apoio a todas as embarcações que navegavam nas áreas próximas. A Força Aérea Brasileira, por intermédio do Salvaero Recife, também foi acionada pela Marinha do Brasil para auxiliar na busca dos três náufragos.

Também foi solicitado apoio às embarcações próximas do local. O navio mercante "DAN SABIA", navegando na região, alterou o seu rumo para a área do naufrágio e, às 12:48, realizou o resgate. De acordo com informações do comandante do navio, todos estão em boas condições de saúde. As família já foram comunicadas sobre o resgate dos náufragos.