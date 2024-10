ESBANJANDO

TRT da Bahia prevê gastar R$ 140 mil com taças de cristal, pratos de porcelana e tapetes persas

O Tribunal Regional do Trabalho da 5.ª Região (TRT-5), na Bahia, prevê gastar R$ 142 mil com materiais para promover eventos. A corte divulgou uma licitação para comprar itens como taças de cristal, arranjos de flor artificial, aparelhos de jantar em porcelana, faqueiros em aço inox, guardanapos de tecido, tapetes estilo persa e mesas de bistrô.

O Estadão pediu um posicionamento do tribunal sobre a compra, mas não recebeu um retorno até a publicação deste texto

Antes da publicação do edital, o TRT fez um estudo técnico preliminar sobre a compra. Essa é uma etapa obrigatória para a abertura de licitações por qualquer órgão público. O estudo concluiu que os itens são "imprescindíveis para a promoção do desenvolvimento dos processos de trabalho e fortalecimento da imagem do tribunal perante a sociedade".