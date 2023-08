Tubulação rompe e esgoto invade casas em Tubarão

A Rua Eduardo Dotto, em Tubarão, virou um rio de esgoto na noite dessa quarta-feira (2). A tubulação que transporta esgoto rompeu e a água chegou a invadir as casas da região.



Com o rompimento, um ônibus chegou a ficar preso no buraco, mas foi removido. A Embasa foi acionada e trabalha no local para resolver o problema.



Em nota, a empresa informou que técnicos, equipamentos e funcionários iniciaram o conserto da tubulação às 23h do mesmo dia. Além disso, equipes do serviço social foram enviadas para atender aos moradores do local e quantificar os prejuízos a serem ressarcidos.