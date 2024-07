POLÍTICA

Tucano Pablo Roberto anuncia desistência de pré-candidatura a prefeito de Feira

O deputado estadual Pablo Roberto (PSDB) anunciou nesta quinta-feira (18) a desistência da sua pré-candidatura a prefeito de Feira de Santana. A informação havia sido antecipada pelo colunista Rodrigo Daniel, do CORREIO.

Pablo Roberto publicou um vídeo nas redes sociais com uma carta aberta. "Um projeto político não é representado pelo desejo de apenas um indivíduo. Esse nunca foi o sonho isolado de Pablo Roberto. Ele é a soma da vontade de um grupo, manifestado através dos anseios e necessidades de sua gente", disse.

Pablo vai ainda declarar apoio ao ex-prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho (União Brasil). Zé Ronaldo lidera as pesquisas na cidade com chance de vitória no primeiro turno.