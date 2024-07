RODRIGO DANIEL SILVA

Pablo Roberto vai anunciar desistência de pré-candidatura, dizem aliados

O deputado estadual Pablo Roberto (PSDB) vai anunciar, nos próximos dias, a desistência de sua pré-candidatura a prefeito de Feira de Santana, segundo disseram aliados do tucano à coluna.

Pablo vai ainda declarar apoio ao ex-prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho (União Brasil). Zé Ronaldo lidera as pesquisas na cidade com chance de vitória no primeiro turno.