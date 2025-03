VALE DO PATI

Turista de Londres é resgatada após sofrer acidente em trilha da Chapada Diamantina

Mulher recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros

Uma turista de Londres precisou ser resgatada pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMB) após sofrer um acidente em uma trilha no Vale do Pati, na Chapada Diamantina. O episódio aconteceu no sábado (8). >