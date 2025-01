DESTINO TURÍSTICO

Voo que liga Salvador a Lençóis, na Chapada Diamantina, é inaugurado

Nova rota é uma das três lançadas esta semana

Publicado em 9 de janeiro de 2025 às 21:18

O acesso à Chapada Diamantina ficou mais fácil com a inauguração, nesta quinta-feira (9), do voo que liga Salvador e o município de Lençóis, considerado o portão de entrada da região. São duas frequências semanais regulares operadas pela companhia Azul Linhas Aéreas, às quintas-feiras e domingos, com partidas da capital baiana às 14h30 e retorno às 16h10. As aeronaves utilizadas são do modelo ATR, com capacidade para 70 passageiros.

“Queria ir para Lençóis e me disseram que só tinha opções por ônibus. Então eu descobri este voo da Azul e foi uma ótima surpresa. Vou a passeio, fazer trilhas e conhecer o Vale do Capão e as cachoeiras”, relatou a colombiana Shirley Saenz, de 37 anos.

“É maravilhoso, facilitou muito. Antes eu tinha que vir à Salvador e pegar um ônibus para fazer uma viagem de sete horas. Agora vou em tempo bem menor e chego descansada”, completou a baiana residente em São Paulo, Francisca Neves, de 44 anos.

A nova rota é uma das três lançadas esta semana ligando a capital ao interior, com objetivo de ampliar a conectividade nos destinos baianos. As demais rotas são para Guanambi (Caminhos do Sudoeste) e Barreiras (Caminhos do Oeste).