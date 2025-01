INGLÊS E ESPANHOL

Associação de ex-alunos da Uneb oferece cursos de idiomas com preços populares

Matrículas estão abertas e seguem até fevereiro

Monique Lobo

Publicado em 9 de janeiro de 2025 às 19:01

Universidade do Estado da Bahia (Uneb) Crédito: Divulgação

As matrículas para os cursos a preços populares de inglês e espanhol da Associação de Ex-Alunos da Universidade do Estado da Bahia (Unex) começa nesta quarta-feira (15). As inscrições, que seguem até 6 de fevereiro, são para vagas direcionadas para adultos e adolescentes (de 11 a 15 anos), com opções de dias e horários, inclusive aos sábados.

O aluno ainda poderá escolher entre a modalidade remota e a presencial, sendo a segunda com aulas no Shopping Cabula Master, em frente a Universidade do Estado da Bahia (Uneb) do Cabula.

O valor de cada curso, que pode ser parcelado em até cinco vezes, é de R$ 540 para as turmas remotas e de R$ 570 para as presenciais. O material didático é vendido separadamente e custa R$ 250 (inglês e espanhol), podendo também ser parcelado em até duas vezes.

Também é possível realizar um teste de nivelamento, antes da efetivação da matrícula. Para agendar o teste gratuitamente, basta entrar em contato com a Unex por e-mail, pelo endereço [email protected], Instagram ou WhatsApp.

As matrículas podem ser feitas por meio do WhatsApp, pelos telefones (71) 99294-1240 e (71) 99206-4676, ou presencialmente, na sede da Unex, no Campus I da Uneb, próximo à Biblioteca, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

As aulas terão início a partir do dia 7 de fevereiro e o período de matrícula está condicionado ao preenchimento total das vagas.