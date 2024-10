SUL DA BAHIA

Turista mineiro morre afogado em praia de Ilhéus

Empresário estava no local com a esposa e a filha de nove anos

Um turista mineiro de 54 anos morreu afogado em uma praia de Ilhéus, no Sul da Bahia. Ele estava no local com a esposa e a filha de nove anos. O afogamento aconteceu na Praia do Jairi, no domingo (20), segundo a Polícia Civil.