ACIDENTE

Turista sofre traumatismo craniano em trilha na Chapada Diamantina

Emmanuel Cedric caiu durante trilha no Morro do Castelo, próximo ao Vale do Pati, na região de Palmeiras, em grande altitude. Desacordado, ele foi resgatado pelos bombeiros que saíram de Salvador cerca de duas horas depois do acidente, após ser encontrado por outro grupo de turistas. A vítima foi estabilizada e levada para o aeroporto de Lençóis, onde seguiu com uma ambulância do 11° Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) para uma unidade de saúde em Seabra.