EMPREGO

Uesb abre inscrições para concurso de professor substituto

Serão oferecidas dez vagas, distribuídas nos campi de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista

Carol Neves

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 10:56

Fachada da Uesb Crédito: Divulgação

De 27 de fevereiro a 6 de março, estarão abertas as inscrições para o concurso público da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) destinado à contratação de professores substitutos. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela área de inscrição da página de concursos da Uesb, seguindo as orientações do Edital 042/2025, que regulamenta o processo seletivo. >

Serão oferecidas dez vagas, distribuídas nos campi de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. As oportunidades abrangem as modalidades de ampla concorrência, reserva de vagas para candidatos que se autodeclaram pretos ou pardos, e para pessoas com deficiência (PCD). As vagas estão disponíveis em diversas áreas, incluindo Ciências Exatas e da Natureza, Humanas, Educação e Linguagem, Ciências e Tecnologias, e Saúde. >

Os detalhes sobre carga horária, duração do contrato e requisitos mínimos exigidos podem ser consultados no Anexo 1 do Edital.>

Isenção da taxa de inscrição>