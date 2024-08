ENSINO SUPERIOR

Ufba dá início a curso de licenciatura intercultural indígena

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) deu início, neste sábado (31), ao curso de Licenciatura Intercultural Indígena da Ufba da instituição. O lançamento foi marcado por uma cerimônia no Instituto de Letras, no campus de Ondina.

“Trata-se de mais um passo que a Ufba dá com ações Afirmativas para abertura a um público mais plural e diverso, não somente na composição dos corpos discentes, técnico e docente, mas também no campo epistêmico. Parabéns à equipe de professores que organizou o curso, parabéns aos povos indígenas que estão nesse projeto, parabéns à Ufba!”, publicou

Em junho, a Ufba anunciou que seriam ofertadas 40 vagas para a nova graduação. Dessas, 50% são reservadas para professores indígenas com vínculo com escolas indígenas do estado da Bahia. Os outros 50% são destinados a indígenas egressos do ensino médio, preferencialmente de escolas indígenas.