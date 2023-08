A Faculdade de Comunicação (Facom) da Universidade Federal da Bahia (Ufba) prorrogou o prazo de inscrições para o processo seletivo da Especialização em Comunicação Estratégica. As inscrições agora vão até o dia 13 de agosto.



O edital contendo todas as etapas de inscrição, bem como corpo docente e cronograma do curso, pode ser solicitado por



meio do WhatsApp (71) 9 9720-0488. Para se inscrever, é necessário enviar a documentação solicitada no edital para o e-mail [email protected].