PIONEIRA

Ufba terá o primeiro Doutorado Profissional em Música do país

Escola de Música da UFRJ também teve o curso aprovado

A autorização do curso, até então inexistente no país, foi conferida na última terça-feira (29) pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), fundação do Ministério da Educação (MEC). Com a decisão, conferida simultaneamente à Universidade Federal da Bahia e à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), as duas instituições passam a ser as primeiras com capacidade de oferecer o curso.