EM BRASÍLIA

Alunos da Ufba superam faculdade de São Paulo e vencem competição nacional de Direito

A 4ª edição da Competição de Direito Concorrencial teve mais de 130 participantes

As rodadas orais com as 15 equipes inscritas aconteceram entre os dias 23 a 26 de outubro, em Brasília, com a presença de estudantes e profissionais da área. Durante a disputa, os universitários trabalharam como advogados de partes envolvidas em processo administrativo sobre conduta de fixação de preços. A competição é realizada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e pela rede Women in Antitrust (WIA). Foram mais de 130 participantes.