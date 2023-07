UFRB inaugura pavilhão de aulas com capacidade de atender 3 mil estudantes

Novo pavilhão. Crédito: Divulgação/UFRB

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) a partir de agora conta com um novo espaço. O pavilhão de aulas 3 do campus de Cruz das Almas foi inaugurado na última segunda-feira (17). O prédio tem 4.228,80 metros quadrados e custou R$ 6.453.420,38. O edifício atenderá cerca de 3 mil estudantes de graduação e pós-graduação. As obras do Pavilhão de Aulas 3 ficaram paralisadas por um período, em decorrência de problemas financeiros da empresa vencedora da licitação, que desistiu do contrato; e de sucessivos cortes orçamentários, nos períodos seguintes, que recaíram sobre as universidades públicas federais. A construção foi retomada e concluída recentemente, com recursos do Ministério da Educação, que contribuiu financeiramente para a finalização da obra.

Graduanda de Ciências Exatas e Tecnologia da UFRB, Lívia Ludmila recordou que a inauguração do Pavilhão de Aulas 3 do Campus de Cruz das Almas era um sonho sem previsão para os estudantes. “Eu ingressei aqui na universidade, em 2018, e escutei muitos alunos falarem que era uma construção sem previsão de entrega. Passei a acreditar que eu me formaria sem vivenciar esse espaço, sem aproveitá-lo, porque a gente, que está a cada dia dentro da universidade, sabe das nossas necessidades de ter uma sala para estudar, para realizar uma atividade”, pontuou. Durante a inauguração, Lívia recitou um poema destacando a sua força e poder, como mulher preta, ao ter a oportunidade de estudar.

O reitor da UFRB, Fábio Josué Santos, considerou a inauguração um momento de alegria, devido ao tempo em que as obras do novo campus da Universidade ficaram paradas. “Quero falar do futuro. E ele é isso aqui, a entrega do Pavilhão de Aulas 3; a inauguração de novas obras; novos investimentos; a retomada de políticas de financiamento da assistência estudantil, fundamentais para a nossa universidade; a abertura de novos concursos, o reconhecimento da universidade como espaço de produção de conhecimento de desenvolvimento científico e de inclusão”. Também agradeceu o apoio financeiro do MEC para a conclusão das obras do campus de Cruz das Almas.

Georgina Gonçalves, reitora eleita da UFRB, também comemorou por ver o pavilhão inaugurado e considerou o momento de reparação para a comunidade acadêmica. “Esse é um momento de alegria, mas também de continuidade de proposições, de avanços e consolidação desse projeto tão sonhado por tantos e tão conquistado por muitos, que é a UFRB. Nós estamos emocionados de ver o novo ministro da educação”, afirmou. Também destacou para Camilo Santana a importância da mulher preta na universidade, bem como a necessidade de colocar em prática as ações afirmativas. “Precisamos discutir, aprofundar e radicalizar essas proposições. Tenho certeza de que posso contar com seu apoio”, afirmou a futura reitora.

Durante a cerimônia, o Ministro de Educação, Camilo Santana, garantiu para a reitora eleita da UFRB, Georgina Gonçalves, a transferência de recursos para a conclusão da obra do complexo da universidade, assim como para a finalização da construção da sede do Centro de Ciência e da Saúde da UFRB. “Nenhuma obra ficará paralisada na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia”, afirmou.

Ainda sobre investimento, o ministro da Educação também informou que o Governo Federal lançará o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com mais recursos voltados para a Educação. “Queremos garantir e honrar o compromisso que lá atrás foi garantido pela presidente Dilma e pelo presidente Lula, de que toda universidade criada naquela época e que não foi concretizada, nós vamos trabalhar para concretizar e realizar esse sonho de vocês, inclusive o pessoal de Nazaré [município da Bahia].