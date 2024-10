TRAGÉDIA

Uma pessoa morre e três ficam feridas após carro pegar fogo em Santo Amaro

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas após incêndio em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. O caso aconteceu na BA-513, próximo a localidade de Pitanga, na zona rural do município, na tarde de quinta-feira (10).

Segundo informações da Polícia Civil, as vítimas estavam a bordo de um veículo que foi consumido pelas chamas. Elas foram socorridas e encaminhadas para a Santa Casa, de onde foram transferidas para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador.

Ainda segundo a polícia, diligências são realizadas para apurar as causas do sinistro. A hipótese de ação criminosa não está descartada. Nenhum depoimento ou informação pode ser obtido com as vítimas devido a gravidade dos ferimentos.