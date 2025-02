EXPERIÊNCIA

Uma noite animal: Já fez uma visita noturna no Zoo de Salvador?

Veja cinco bichos que você nem imaginava que tinham hábitos noturnos e que vale a pena conhecer

Priscila Natividade

Salvador Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 08:11

O cachorro-do-mato é uma das espécies de hábitos noturnos Crédito: Matheus Lemos- Ascom/Sema

É após o pôr do sol que tudo acontece. Os portões se abrem e luzes especiais irão te guiar em um passeio bem diferente do que você já fez. Na edição mais recente do Zoo Noturno, projeto promovido pelo Zoológico de Salvador, a reportagem do CORREIO foi junto: viu cobra beber água, pavão em cima da árvore e até conheceu a única espécie de raposa brasileira. >

O passeio guiado dura cerca de 1h30 e o parque acaba de divulgar as próximas datas para o mês de fevereiro. Serão três edições nos dias 13, 19 e 20, agora em um novo horário, das 18h30 às 20h30. >

Em fevereiro, as edições acontecem nos dias 13, 19 e 20 Crédito: Matheus Lemos - Ascom/Sema

“Há muitos anos, zoológico era um centro de exposição e visitação. Se comprava bicho – um urso, um elefante, um tigre - para exibi-los e esses animais eram colocados dentro de um recinto, uma jaula que era um espaço de cimento e grade. Com o passar dos anos, mudamos a mentalidade em cuidar dos animais. Hoje, os zoológicos no Brasil e no mundo estão conectados em prol da conservação da fauna”, afirma a bióloga do Zoo de Salvador, Samantha Grimaldi. >

"Hoje, os zoológicos no Brasil e no mundo estão conectados em prol da conservação da fauna" Samantha Grimaldi bióloga do Zoo de Salvador

Para se inscrever, é preciso ficar atento às redes sociais, no perfil @zoosalvador. Em menos de 10 minutos, as 25 vagas disponíveis costumam se esgotar. Aí, só aguardando mesmo alguma desistência na fila de espera. E as serpentes são os bichos preferidos dos visitantes, principalmente os adultos que costumam ser maioria no grupo, como confirma a bióloga: >

“O Zoo de Salvador tem sete espécies de serpentes. Na visita diurna, você só consegue ver duas delas, diferente da visita noturna, onde dá para conhecer a maioria delas, tanto as espécies nativas como as exóticas. É um momento enriquecedor em que a gente vai levar para o público e para a nossa vida, informações e curiosidades sobre as espécies de hábito noturno”, completa. >