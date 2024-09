VAGAS

Uneb abre processo seletivo para professores com salário de até R$ 4 mil

Inscrição começa em 19 de setembro



Publicado em 13 de setembro de 2024 às 07:51

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) lançou edital para contratação temporária de professor substituto em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). São 102 vagas a serem distribuídas em diferentes campi da instituição de ensino e o salário chega a R$ 4 mil.

Os interessados deverão realizar inscrição entre os dias 19 de setembro e 3 de outubro, através do site da Uneb (link do edital abaixo). A taxa de inscrição é de R$ 200. O processo atende a demanda de 32 departamentos e inclui oportunidades para área da educação, ciências exatas, humanas e literatura.

Para a função temporária, a remuneração inicial corresponde ao valor pago à classe de Professor Auxiliar, nível A, da carreira do Magistério do Ensino Superior do Estado da Bahia. O valor é de R$ 2.022,41, quando submetido ao regime de trabalho de 20 horas semanais ou R$ 4.044,82, para 40 horas semanais.

O processo seletivo consistirá em três etapas: entrevista, aula pública e prova de títulos. Do total de vagas oferecidas, 30% serão reservadas aos candidatos que se autodeclararem negros, pretos ou pardos, e 5% para aos candidatos com deficiência. Os professores convocados neste edital exercerão a função de substituir professores efetivos afastados de forma justificada. A previsão é que o resultado final seja divulgado no dia 19 de novembro.

O prazo de validade da seleção pública será de dois anos, contados da data da homologação dos resultados finais podendo, antes de esgotado esse prazo, ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

O selecionado poderá solicitar, após geração da matrícula, por meio de requerimento específico, o pagamento de Incentivo Funcional correspondente à titulação de especialização, no percentual de 20% do vencimento básico, ou de Mestrado, no percentual de 40% ou de Doutorado, no percentual de 60%, não cumulativos. Poderá haver ainda o acréscimo na remuneração, por dia útil trabalhado, de auxílio alimentação e de auxílio transporte.