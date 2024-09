PRAZO

Uneb vai abrir inscrições para isenção do Vestibular 2025

Abertura será na próxima semana

Da Redação

Publicado em 6 de setembro de 2024 às 06:56

Uneb Crédito: Daniela Rodrigues/ GOVBA

As inscrições para solicitação de isenção do Vestibular Uneb 2025 ocorrem nos próximos dias 9 e 10 de setembro. De acordo com o edital de isenção, podem ser beneficiados candidatos concluintes ou egressos do Ensino Médio, em estabelecimento de ensino das redes públicas da Bahia ou municipais do estado, ou que tenham cursado o Ensino Médio através de Exames Supletivos ou curso equivalente, também das redes públicas de Salvador ou de cidades do interior baiano.

Podem solicitar, ainda, o benefício servidores das universidades públicas estaduais (Uneb, Uefs, Uesc e Uesb) ou seus filhos, cônjuges e dependentes judiciais de primeiro grau. A relação dos candidatos selecionados na primeira etapa do Programa de Isenção será divulgada no dia 13 de setembro, no site do Vestibular Uneb 2025. Esses deverão se apresentar para a segunda etapa, nos dias 18 e 19 de setembro, portando original e cópia dos documentos exigidos. A relação final dos beneficiados será divulgada até o dia 1º de outubro.

O candidato que solicitou e não foi contemplado com a isenção, mas desejar realizar as provas do processo seletivo deverá, no período de inscrição, acessar o módulo de consulta no site do vestibular, utilizando o seu código ou CPF e data de nascimento, e imprimir o boleto para realizar o pagamento da taxa. As inscrições para o processo seletivo ocorrem de 9 de setembro a 7 de outubro, exclusivamente, pelo site do vestibular da Uneb.