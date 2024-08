SELEÇÃO PÚBLICA

Uneb realiza concurso público para 68 vagas de técnicos e analistas universitários

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) vai realizar um concurso público para 68 vagas. As oportunidades são para níveis médio e superior.

São 34 vagas para técnicos universitários (nível médio) e 34 para analistas universitários (nível superior), para suprir postos de trabalho em todos os departamentos/campi da UNEB na capital e interior do estado e também na administração central da instituição.

As inscrições para o concurso vão estar abertas entre os próximos dias 13 de agosto e 5 de setembro. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo link na página do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idecap), responsável pela execução do certame. Os valores da taxa de inscrição de R$ 80 (médio/técnico) e R$ 120 (superior). O edital pode ser conferido neste link.