OPORTUNIDADE

Uneb abre vagas para cursos de idiomas a preços populares

As oportunidades são para adultos e adolescentes de 11 a 15 anos, com opções diversas de dias e horários, inclusive aos sábados. O aluno ainda poderá escolher entre a modalidade remota, com aulas ao vivo e em contato direto com o professor, e a presencial, com aulas no Shopping Cabula Master, em frente à Uneb do Cabula.