CORREIÇÃO

TJBA coloca todos os setores e unidades à disposição do CNJ para prestar informações

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), através de nota, informou que tem prestado as informações solicitadas pela equipe de inspeção do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Até sexta-feira (12), o TJBA passa por fiscalização extraordinária pelo CNJ.

Por conta disso, o Judiciário baiano colocou todos os setores e todas as unidades judiciais e administrativas à disposição dos Conselheiros durante o período da correição extraordinária. O Tribunal informou ainda que o balanço dos trabalhos realizados e o pronunciado institucional só poderão ser feitos após a apresentação do relatório final entregue pelo CNJ.

O comunicado do Tribunal salienta ainda que "os principais propósitos desta gestão consistem em fortalecer as ações institucionais e melhorar o desempenho do Judiciário baiano, a fim de atender às demandas dos jurisdicionados. tais propósitos estão firmados conforme 15 diretrizes estabelecidas pela Presidência do TJBA deste biênio".