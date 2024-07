MANDADOS

Receita Federal faz operação contra falsos advogado e contador em fraude no Imposto de Renda

Segundo a Receita Federal, declarações foram elaboradas com informações forjadas de pensões alimentícias, despesas de saúde e de instrução (do titular e dependentes) para obter a dedução do imposto. A investigação identificou que as declarações suspeitas foram transmitidas de forma centralizada, por meio de dispositivos vinculados aos alvos da operação.